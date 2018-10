Rottweil Rhythmus im Blut

Im vergangenen Herbst folgte der D2-Lehrgang. Und damit die D-Lehrgangsreihe komplett ist, machte er sich in diesem Jahr an die D3-Prüfung am Schlagzeug. Pascal Schneider bereitete sich mehrere Monate intensiv auf dieses Vorhaben in Theorie und Praxis vor. Diese Mühen wurden mit einem sehr guten Ergebnis belohnt. Die Musikkapelle Zepfenhan gratuliert ihm zu dieser großartigen Leistung.