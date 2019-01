Rottweil Revolutionsgeschichte in Bildern

Rottweil. Sechs engagierte Frauen und Männer im Alter von 35 bis 71 Jahren des Heile-Welt-Ladens Rottweil lässt Mauch in dem Comic zum 40-jährigen Bestehen ihre nicht nur ladenspezifische Doku zusammenstellen. In der Bildgeschichte "Die Zeitreise" präsentieren sie so ihre Ergebnisse – unterstützt von den Symbolfiguren Globi, der Weltkugel mit dem Überblick, der ehemaligen Kaffeepflückerin und Friedensnobelpreisträgerin Rigoberta und der Schnecke Gerechtigkeit.

Natürlich gibt es authentische Bezüge zu Mauchs langjährigen Aktivitäten im fairen Handel und auch zum Weltladen Rottweil, der kommendes Jahr tatsächlich auf 40 Jahre zurückblicken kann. Ähnlichkeiten mit tatsächlich existierenden Aktiven sind laut Gerhard Mauch eher zufällig ...

"Die Zeitreise" greift eine Vielzahl an Aspekten des fairen Handels auf. Die Chronologie der Bewegung mit den Gründungen von fairen Importeuren, Dachorganisationen und Weltläden. Es geht um Einschnitte durch weltpolitische Ereignisse wie der Revolution in Nicaragua und dem Ende der Apartheid in Südafrika. Besonders herausragende Produkte sind genannt, kulturelle Initiativen wie "Groupo Sal" unter anderem mit Dietmar Schönherr oder dem Aktionstheater "Die Berliner Kompagnie". Und nicht zuletzt lässt Mauch Konzerne wie Nestle, Daimler, Chiquita, Edeka, kik und Lidl Federn lassen.