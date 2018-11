Rottweil Revolution in Rottweil

Warum, fragt Jäger, gelang der Schritt von der autoritären Monarchie der Habsburger in ein friedliches Zusammenleben der Völker nicht? Eine Anmeldung zum Vortrag ist nicht nötig. Der Eintritt beträgt sechs Euro.

In der gleichen Woche, am 16. November, beschäftigt sich der Historiker Winfried Hecht bei zwei Veranstaltungen an der VHS Rottweil mit den revolutionären Ereignissen, die in Rottweil 1918 stattfanden.

Hecht schaut in seinem Vortrag "Rottweil zwischen Kaiserreich und Demokratie" darauf, wie der Übergang vom Kaiserreich Wilhelm II. zur Weimarer Republik in Rottweil ablief.