Rottweil Renovierung bleibt im Kostenrahmen

Der Apostelaltar ist bereits wieder eingehaust. Auch andere Skulpturen in der Taufkapelle wurden in eine staubdichte Spezialfolie eingewickelt. Man will dadurch die frisch gereinigten Skulpturen vor Verschmutzung schützen, denn durch die Taufkapelle hindurch wird im Moment ein behindertengerechter Zugang zum Chorraum geschaffen. Über eine kleine Rampe wird man in die Kapelle fahren, dann mit einem Treppenlift in den Chorraum. Inzwischen wurde in der Nepomukkapelle ein breiter Schrank eingebaut, in dem Stühle, das Konzertpodium und verschiedene Putzutensilien Platz finden.

In nächster Zeit wird die Ausstattung noch durch den Schriftenstand und einen neuen Beichtstuhl vervollständigt. Viele warten auf die Lieferung der schon seit längerer Zeit bestellten Sitzkissen.

Übrigens hat die Abrechnung der gesamten zweijährigen Renovierungsmaßnahme ergeben, dass der Kostenrahmen von 3,2 Millionen Euro um knapp 70 000 Euro unterschritten wurde.