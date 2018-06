Rottweil Renoviertes Münster eine starke Inspiration

Der heute noch bekannteste Leiter war Heinrich von Besele, der im 19. Jahrhundert sowohl Stadtkapelle als auch Münsterchor geleitet hat. Gemeinsam fahren die beiden Ensembles am folgenden Wochenende zu einem Besuch in die Partnerstadt Imst, wo sie beim Stadtfest ein Konzert geben und am Sonntag den Gottesdienst gestalten. Der Eintritt zu dem etwa einstündigen Konzert ist frei, es wird um eine Spende am Ausgang gebeten.