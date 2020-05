Rottweil Rekordfang: Angler hat 67 Kilo-Wels an Haken

Er hatte die Angel am Hardthausweiher in Rottweil ausgeworfen. Dann, gegen 23.30 Uhr, schlug das Angelglöckchen an. Nach 20-minütiger Arbeit hatte er den Wels Richtung Ufer gedrillt und später angelandet: Ein kapitaler Waller war ihm an die Angel gegangen. 2,12 Meter maß er, über 67 Kilogramm schwer war er. Es ist der größte Fang, der Adrian Grubisici an deutschen Gewässern glückte. Sicher auch der größte Fang, der an den Gewässern des Sportanglervereins je gefangen wurde.