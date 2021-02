Zimmern o. R. Ein unbekannter Täter hat in der Nacht auf Montag in der Flözlinger Straße in Zimmern einen Reisebus beschädigt, berichtet die Polizei. Er warf auf der linken Seite mit einem nicht bekannten Gegenstand eine Scheibe ein, sodass die Außenverglasung der Doppelscheibe zu Bruch ging. Zudem beschädigte er auch die Frontscheibe des Reisebusses. Insgesamt entstand Sachschaden von rund 8000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Rottweil, Telefon 0741/47 70, entgegen.