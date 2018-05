Rottweil Reine Stimmen und virtuoses Spiel

Die anspruchsvollen fünfstimmigen Werke "Also hat Gott die Welt geliebt" und "Verleih uns Frieden" gehören zum aktuellen Repertoire, das die jungen Choristen kurz zuvor auf ihrer Reise im Augustinerkloster Erfurt aufgeführt hatten. Das zahlreich erschienene Rottweiler Publikum verfolgte gespannt die textnahe Interpretation des Chores unter Leitung von Philipp Klahm.

Anschließend ließen die Knabenstimmen des Konzertchores und des Nachwuchschores ihre reinen Stimmen in dreistimmigen Oberstimmensätzen erstrahlen, souverän begleitet durch Wolfgang Weis am Klavier. Eine weitere Klangfarbe in das abwechslungsreiche Konzert brachte Blockflötistin Judith Gamp, die durch virtuoses Spiel überzeugen konnte. Mit treffsicheren Interpretationen einer Fantasie entführte sie die Zuhörer an einen französischen Königshof und zu einem englischen Tanzfest mit Stücken aus John Playfords "Dancing Master".

Die jungen Herren des Gesangsensembles CalvVoci Calw kommen mittlerweile aus ganz Baden-Württemberg zusammen. Viele Sänger haben von klein auf eine Ausbildung im Knabenchor erhalten. So gibt es auch einige Männerstimmen der Münstersängerknaben, die neben dem Chorleiter Philipp Klahm an diesem Abend in einer Doppelrolle zu erleben sind. Mit im Gepäck ist das Wettbewerbsprogramm, mit dem die Sänger beim Deutschen Chorwettbewerb in Freiburg antreten. Eindrucksvoll für die Zuhörer war das Stück "Incantatio maris aestuosi" des estischen Komponisten Veljo Tormis, das die Entstehung eines Sturmes auf offener See eindrucksvoll beschreibt. Abgerundet wurde das Konzert durch klangschöne Chorsätze der Komponisten Thomas Tallis und John Rutter, welche der Konzertchor der Münstersängerknaben mit leuchtenden Augen vortrugen.