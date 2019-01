Rottweil Reihe offen für vieles

Rottweil. "Wir wollen Kulturschaffenden aus allen möglichen Bereichen eine Plattform bieten, um ihre Projekte vorzuführen", erklärt Andreas Schiller, der Macher des Kulturcafés in der Krankenhausstraße 27 in Rottweil, die Absicht hinter der neuen Reihe.

Eröffnet wird das Projekt am Samstag, 12. Januar, mit einem Konzert des Jazz-Quintetts "Snapshot" um die aus Rottweil stammende Jazz-Pianistin Lucia Schiller. Das Ensemble bestehend aus jungen Musikern aus Dresden und Leipzig: Berthold Brauer an der Trompete, Albrecht Ernst am Altsaxofon, Lucia Schiller am Klavier, Tobias Fröhlich am Kontrabass und Pat Eric Beutler am Schlagzeug.

An der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber in Dresden lernten sie sich kennen, wo sie allesamt Jazz studierten oder sich noch im Master-Studium befinden.