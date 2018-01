Kreis Rottweil. Rund 34 000 Euro Sachschaden ist bei einem Unfall am Sonntag gegen 21.20 Uhr auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Villingen-Schwenningen und Rottweil entstanden. Ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer war laut Polizeimitteilung auf der Überholspur in Richtung Stuttgart unterwegs, als der hintere, rechte Reifen platzte. Das Auto prallte gegen die Mitteilleitplanken, schleuderte auf die Fahrbahn zurück und kollidierte mit einem nachfolgenden Mercedes eines 23-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Unfallbeteiligten und die Mitfahrer blieben unverletzt.