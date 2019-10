Rottweil Ratten-Bekämpfung in Altstadt zeigt Wirkung

Zwei Faktoren hält Andreas Reichert, Abteilungsleiter Stadtentwässerung der ENRW, für die Hauptgründe in Sachen Rattenplage in der Rottweiler Altstadt: "Die Hitze in der vergangenen Zeit hat die Kanäle austrocknen lassen, sie wurden nicht mehr durchgespült, und vieles ist liegen geblieben", erklärt Reichert. "Zum Beispiel Essensreste, die die Leute in der Toilette entsorgt haben." Es gebe auch Dörfer, die Ratten nie bekämpft haben und dennoch keine Plage haben. "Aber die haben auch mehr Katzen, und vermutlich wird da auch nicht so viel weggeschmissen", überlegt Reichert.