Rottweil Rainer Braun wehrt sich gegen Pachtvergabe

Eine landwirtschaftliche Fläche wäre nur subventionswürdig, wenn das Gebiet entsprechend bewirtschaftet werde. Daran halte sich seine Familie seit Generationen. Das benachbarte Grundstück hingegen liege zu einem Großteil brach, was letztlich bedeute, dass dem Pächter seine weiteren großen Flächen auf der Jungbrunnenseite ausreichen. Würde ihm, also Braun, die Pacht der Fläche zugesprochen, wäre er auch bereit, sie aufzuwerten. In früheren Zeiten wurde die Fläche nämlich als Mülldeponie genutzt, aber offensichtlich unzureichend aufgeschüttet. Wildschweine hätten die Müllspuren wieder zu Tage befördert. Er würde dafür sorgen, dass der Dreck endgültig im Erdreich bleibt, sagt Braun. Er sieht "Landwirte und Eigentümer verpflichtet, die Kulturlandschaft zu erhalten".

Der Schafpächter trage dazu bei, aber eben nicht auf all seinen verpachten Flächen. Sie würden dem Wildwuchs und der Verbuschung überlassen, sagt Braun und führt zu einer ehemaligen Wiesenfläche, die inzwischen überwiegend Dornenhecken aufweist. "Letztendlich müssen die Hecken vom Eigentümer, also von der Stadt wieder teuer beseitigt werden, und die Bürger dürften die Rechnung bezahlen. Das kann die Stadt doch nicht wollen", zeigt sich Braun konsterniert.

Er meint, dass man es sich nur einfach gemacht habe, ohne zu prüfen wie die Flächen bisher bewirtschaftet worden sind". Rücksprachen mit Räten hätten dies bestätigt. Sie hätten weder gewusst, um welche Flächen es sich handelt, noch in welchem Zustand sie sich befinden – also ohne Kenntnis der Umstände einen Beschluss gefasst. Die Gleichgültigkeit der Verantwortlichen wäre auch mit Blick auf die Unterkunft des Pächters wahrzunehmen, empört sich Braun. Unter Vortäuschung falscher Tatsachen werde seit Jahren in einem Wohnwagen oder Container eine Hofsituation vorgetäuscht, und die Abwässer in den Untergrund direkt neben den Weiherbach eingeleitet. Andernorts würden abgelegene Gebäude zum Anschluss an das Abwassernetz von der Umweltschutzbehörde gezwungen. "Hier aber nicht. Warum werden diese Fakten bei der Vergabe von Pachtflächen nicht auch in Rottweil abgewogen?"

Wird Wohnwagen dauerhaft bewohnt?

Den Schäfer könne er sogar verstehen. Seine landwirtschaftlichen Gebäude liegen auf der Jungbrunnenseite, die er zur Beweidung auch nutze. Um seine Schafe auf die weiteren Pachtflächen zu bringen, also auch in den Teil des Gebietes, das Braun beantragte, müsse der Schäfer mit ihnen die Hauptstraße überqueren. Er habe unzählige Gespräche geführt, auch mit der Stadtverwaltung bis hoch zu Oberbürgermeister Ralf Broß. Zurück blieb jeweils ein schales Gefühl, dass Naturflächen geopfert werden, egal zu welchem Preis.

Bürgermeister Christian Ruf verweist an die Ortschaftsverwaltung Göllsdorf. Dreher gesteht ein, dass der Schäfer die von Braun anvisierte Fläche teilweise "nicht immer bewirtschaftet", aber zeigt Verständnis: "Aufgrund der topografischen Verhältnisse ist die Bewirtschaftung schwierig, zudem wird die Fläche durch einen Weg getrennt".

Die Ablehnung von Brauns Gesuch beruhe auf der Tatsache, dass in Göllsdorf wie in Rottweil Pachtverträge verlängert würden, wenn keine Einwände oder Bedenken vorliegen. "Dadurch haben die Pächter eine gewisse Beständigkeit auf die Pachtverträge". Es bestehe die Möglichkeit, Pachtflächen zu tauschen, um eine bessere Bewirtschaftung zu erreichen. Das setze beiderseitiges Einverständnis voraus. Braun sei das mitgeteilt worden. Eine Wohnsituation in einem Container oder Wohnwagen ohne Abwassernetz erkennt Dreher nicht. Der Schäfer habe einen angemeldeten Wohnsitz in der Ortschaft. Die Gebäude um den Wohnwagen würden landwirtschaftlich genutzt und seien genehmigt. Eine weitere Halle sei im Januar genehmigt, die Abwassersituation geprüft worden.

Die derzeit frei im Gelände gelagerten Geräte würden mit der Fertigstellung der Halle dann untergestellt. Nach Recherche von Rainer Braun stimmt der vom Schäfer angemeldete Wohnsitz nicht mit der tatsächlichen Situation überein. Am angegebenen Wohnsitz lebe eine Familie mit zwei Kindern. Mehrere Göllsdorfer Bürger berichteten, dass sowohl morgens als auch abends der Wohnwagen innen beleuchtet sei.