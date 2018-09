Rottweil Radwege: Grüne wollen Asphaltierung

Ein echter Aufreger war beim Treffen der Ökopartei der frisch sanierte Jungbrunnenweg zwischen Göllsdorf und dem Naturfreundehaus. Er ist Teil des baden-württembergischen RadNETZ-Konzepts, das eigentlich ein attraktives, durchgängiges Netz alltagstauglicher Fahrradverbindungen anbieten soll. Doch teste man diesen neuen Weg, radle man auf einer tückischen Schotterpiste zum Naturfreundehaus. Wölbungen erschweren es zusätzlich, Spur zu halten, um nicht zu rutschen. Bei Dunkelheit, so urteilen Rottweils Grüne, ist Radeln auf diesem Weg unzumutbar.

Fast schon kurios sei, dass diese Jungbrunnenroute wird auf einem Schild als "Radparadies" gepriesen wird. Für Frank Sucker handelt es sich eher um eine "Radhölle". Die Lösung liegt, wie die Grünen in ihrem Bericht schreiben, "in einer Asphaltierung". Ähnlich sehen sie das Problem am Radweg, der die Bollershofstraße zwischen Hausen und Zimmern durch den Wald begleitet. Hubert Nowack wies darauf hin, dass hier Starkregen Schotter wegschwemmt, anhäufelt und so Risiken schafft.