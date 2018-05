Rottweil Radweg in der Körnerstraße?

Rottweil. Mit einem Prüfantrag will die Rottweiler CDU von der Stadtverwaltung klären lassen, ob und mit welchen konkreten Maßnahmen es möglich ist, die Körnerstraße vom Bereich der Sportstätten/Aquasol bis zur Marxstraße zu einer Straße umzunutzen, die halbseitig ausschließlich dem Fahrradverkehr zur Verfügung gestellt wird.

Die zunehmende Nutzung von E-Bikes führe zu einer Veränderung des Radfahrverhaltens vieler Einwohner und mache das Fahrrad zu einer umweltfreundlichen Alternative für Fahrten im Nahbereich. Dabei komme es zu Kollisionen zwischen den Interessen von Autofahrern und Radfahrern. Um dieser Entwicklung gerecht zu werden und eine bessere Sicherheit zu erreichen, soll nun geprüft werden, wie die Verkehre besser getrennt und somit gefördert werden könnten.

Als ersten Ansatz sieht die CDU-Stadtratsfraktion laut Antrag die Körnerstraße. Diese biete sich an, um Radfahrer aus dem Bereich Bühlingen sowie der Sportstätten/Freibad/Aquasol an die Innenstadt anzubinden. Die Idee: Die Körnerstraße könnte mit einer Fahrbahn als Einbahnstraße und/oder Anliegerstraße ausgestaltet und die andere Fahrbahn ausschließlich als Radweg ausgewiesen werden. So erhofft sich die CDU durch die Trennung der Verkehre eine Verbesserung der Sicherheit, einen besseren Komfort somit eine Förderung des Radverkehrs und dadurch einen Beitrag zur weiteren Entlastung der Innenstadt vom Kraftfahrzeugverkehr.