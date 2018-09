Rottweil "Radhölle": Jungbrunnenweg erhält neue Split-Schicht

Rottweil - Viele Radfahrer haben sich auf die Freigabe des neu angelegten Jungbrunnenweg zwischen Göllsdorf und dem Naturfreundehaus gefreut. Die Route ist beliebt und wird immerhin unter dem Tourismus-Etikett "Radparadies" ausgewiesen. Jetzt aber erleben Radfahrer eine "Radhölle", so hat es der Grünen-Ortsverband in einer Pressemitteilung formuliert. Im Gemeinderatsausschuss sorgte die gefährliche Buckelpiste am Mittwochabend ebenfalls für zahlreiche Wortmeldungen. Bürgermeister Christian Ruf versicherte: Es wird nachgebessert.