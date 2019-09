Rottweil Radfahrer demonstrieren für mehr Sicherheit

Paradiesische Zustände selbst auf der Hochbrücktorstraße, die für viele Radler nur angstbehaftet zu befahren sei, sagten die Demonstranten. Organisiert hatte die Fahrraddemo Stefan Mauch vom Arbeitskreis Radkulturstadt Rottweil. Das Ziel: Die Voraussetzung zu schaffen, möglichst mit abgesetzten Radfahrstreifen, die Fahrradwege und Autospuren klar trennen, für das Sicherheitsgefühl der Radfahrer.

Die Hochbrücktorstraße, also einer der Hauptverkehrswege Rottweil, sei zwar durch einen Randstreifen markiert. Der ersetzte aber keinen Fahrradweg, meinen die Aktivisten. Mit Nachdruck wollen sie weiter demonstrieren: immer am jeweils letzten Freitag im Monat und in der Hoffnung auf weitere Fahrradfahrer, die sich dem Protest anschließen.