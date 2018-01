Rottweil Qualität durch Qualifikation

Auch beim Fachkräftenachwuchs setzt das Handwerk auf Qualität durch Qualifikation: 66 Prozent der Betriebe wollen laut einer aktuellen Umfrage der Handwerkskammer ihre Ausbildungsbemühungen weiter verstärken. Dies unterstütze die Handwerkskammer auf ganzer Linie und habe beispielsweise mit dem neuen "Voraus"-Zertifikat für vorbildliche Ausbildungsbetriebe ein gutes Instrument zur Qualitätsentwicklung geschaffen, erläutert Reiner.

Investition in die Modernisierung

Zudem investiere die Kammer weiterhin in die Qualität der Überbetrieblichen Ausbildung sowie die Weiterbildung in ihren Bildungshäusern. Es sollen 3,7 Millionen Euro in die Modernisierung der Ausstattung fließen.