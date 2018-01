Rottweil Pyramiden-Zuschuss nur der Anfang?

Dass es im Gemeinderat kritische Stimmen zum Zuschuss gab, kommt für den Vorstandssprecher der Stiftung, Wilhelm Rieber, nicht überraschend. "Natürlich haben viele keinen Zugang zu dem Thema, zur Kunst, zum Park", weiß er. Für die Stiftung sei dieser Antrag jedoch ein Ausnahmefall. Mehrere Faktoren kämen in der aktuellen Situation zusammen: zum einen die Dringlichkeit der Sanierung, zum anderen die derzeitige Zinsmarktsituation. "Die macht uns das Leben schwer", erklärt Rieber. Denn ohne diese Erträge nütze auch das ordentliche Stiftungskapital und die gute Vermögenssituation nichts. Zudem sei es rechtlich nicht möglich, auf andere Anlageformen wie Aktien oder Immobilien zu setzen. Die Erhaltung des Areals auf der Saline muss in erster Linie mit dem, was der Förderverein mit seinen rund 180 Mitgliedern aufbringt, bestritten werden. "Ohne den Förderverein ginge gar nichts", so Rieber.