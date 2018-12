Rottweil Punks und Fashionmodels

Kreis Rottweil. "Ich bin stolz auf meine Meisterschülerinnen. Sie haben sich toll geschlagen und interessante Projektthemen ausgearbeitet", freut sich Lehrmeisterin Antonella Di Filippo-Ziegler.

Steampunk, Fashion Week oder Oktoberfest: Die Friseur-Modelle zeigten sich nach dem durch sehr kreatives Arbeiten der Meisterschülerinnen erreichten mottogerechten Umstyling komplett verändert. Für die Meisterschülerinnen markierte die spannende und abwechslungsreiche Prüfungswoche eine wichtige Etappe in ihrer beruflichen Entwicklung.

Fünf Teilnehmerinnen des Meisterkurses Teil I und II hatten bereits zuvor den kaufmännischen und pädagogischen Teil der Prüfung erfolgreich absolviert. Dieses Quintett durfte sich mithin zu frischgebackenen Friseurmeisterinnen herzlich gratulieren lassen. Der nächste Friseur-Meisterkurs Teil I und II in Teilzeit startet am 31. August 2019 in der Bildungsakademie Rottweil.