Rottweil Pünktlich zum Festakt sind die neuen Uniformen da

Rottweil. Stadtbrandmeister Frank Müller und Gerätewart Hermann Alf schauen auf die Uhr: Eigentlich müssten sie längst da sein, die beiden Sprinter aus Aschaffenburg. Und wenig später fahren die Fahrzeuge der Firma Büttner auch tatsächlich auf den Hof der Rottweiler Feuerwache an der Schramberger Straße. Es werden die neuen Ausgehuniformen, oder vielmehr die Dienstanzüge, wie die Dienstkleider jetzt heißen, für die Rottweiler Gesamtwehr angeliefert. 303 an der Zahl.

Mit dem Kauf der neuen Uniformen kommt die Rottweiler Wehr einer Landesvorschrift aus dem Jahr 2013 nach, erklärt der Stadtbrandmeister. Die Vorschrift besagt, dass alle Feuerwehren im Land einheitliche Uniformen zu tragen haben. Unterschiede zu Berufs- oder Werkfeuerwehren gibt es künftig nicht mehr, so Stadtbrandmeister Frank Müller. Zudem: Die alten Uniformen sind aus den 1960er-Jahren und keinesfalls mehr zeitgemäß.

Karin und Ralf Hemminger, die eine Handelsvertretung für Feuerwehrkleidung betreiben, haben mit den Rottweiler Einsatzkräften so manchen Abend verbracht, um die richtigen Größen für die neuen Uniformen zu ermitteln. "Es gab 37 Herrengrößen und 13 Damengrößen zur Auswahl. Alle waren begeistert", sagt Ralf Hemminger, der sich freut, dass die neue Dienstkleidung nicht nur bereits zum Festakt am kommenden Mittwoch zum Einsatz kommen kann, sondern auch am Kreisfeuerwehrtag, der nur zwei Tage später, am Freitag, 1. Juni, in Dunningen beginnt. "Die Feuerwehr in Rottweil war nicht nur gastfreundlich, sondern hat auch alles perfekt organisiert", lobt Hemminger das Team der Kleiderkammer und merkt an, dass die Beschaffung ansonsten nicht so schnell funktioniert hätte.