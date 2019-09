Rottweil Publikum steht beim Rudelsingen im Mittelpunkt

Eine "Vorstufe des Chors" sei das Rudelsingen, erklärt Lorenz, aber selbst Chormitglieder bestätigen ihm immer wieder, wie überraschend gut die zusammengewürfelten Laienchöre klingen. "Die Masse" mache es. Und wenn dann bei "Hallelujah" der Refrain plötzlich vierstimmig komme oder Solos mit Gänsehautfaktor ertönen, freue er sich, dass sich auch ein paar Chormitglieder zum Rudelsingen hinreißen ließen.

In erster Linie gehe es aber um den Spaß. Und der sei erfahrungsgemäß am größten, wenn zum Beispiel "Pipi Langstrumpf" geschmettert werde. Es sei für jeden etwas dabei. Die Palette reiche von "alten deutschen Volksliedern bis zu Ed Sheeran." Etwa die Hälfte der Stücke sei auf Deutsch, aber auch einige in Englisch, Französisch oder Italienisch. Gesungen werde, wenn möglich, im Stehen. Da komme mehr Stimmung auf.