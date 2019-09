Rottweil JVA-Bau: Prüfer kritisieren Gefängnis-Planung

Die Ansprüche an die Architektur sind in der Tat hoch – zum einen, weil das neue Gefängnis in einem landschaftlich sensiblen und umstrittenen Gebiet, im Esch, liegt. Zum anderen wollten sich Stadt und Land im Vorfeld des Bürgerentscheids in Rottweil der Zustimmung der Bevölkerung sicher sein. Bei einem üblichen Gefängnis hätte diese Zustimmung als nicht sicher gegolten.

Bei der Auslobung, so ist der Tabelle der Mitteilung des Rechnungshofes zu entnehmen, ist man noch von Kosten von 118 Millionen ausgegangen. Die aktuelle Prognose kommt auf 207 Millionen Euro. Das ist eine Steigerung von 75 Prozent.