Rottweil Prozess: Wegen Drogenhandels angeklagt

Gegen die Angeklagten, die heute zwischen 26 Jahren und 49 Jahren alt sind, war am 13. Juni wegen illegalen Drogenhandels ein Haftbefehl erlassen worden, sie befanden sich in Untersuchungshaft. Gegen zwei der Angeklagten wurde der Haftbefehl inzwischen außer Vollzug gesetzt. Es handelt sich der Mitteilung zufolge um zwei deutsche und einen albanischen Staatsangehörigen. Die Angeklagten waren vor ihrer Inhaftierung in Deißlingen, Rottweil und Niedereschach wohnhaft.

Den Männern wird gewerbsmäßiges unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln, teilweise auch unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen. Zwei Angeklagte sollen in einem Fall bewaffnet vorgegangen sein, unter anderem sollen Pfefferspray, Schlagring und ein Einhandmesser zum Einsatz gekommen sein.

An den einzelnen Taten waren die Angeklagten laut der Mitteilung des Landgerichts in unterschiedlicher Besetzung – auf Käufer sowie Verkäuferseite – beteiligt. Insgesamt handelt es sich um drei Anklageschriften mit 28 einzelnen Tatvorwürfen mit teilweise größeren, teilweise kleineren Mengen Betäubungsmitteln. Die einzelnen Tatvorwürfe überdecken sich teilweise, weil mehrere Angeklagte an ihnen beteiligt waren.