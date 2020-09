Rottweil Projekt auf BayWa-Areal verzögert sich

Rottweil - Während derzeit mehrere Straßen und Brücken in und um Rottweil erneuert werden, herrscht auf zwei in der Stadt prominenten Arealen - dem BayWa-Gelände in der Schramberger Straße und dem Gelände des ehemaligen VW-Autohauses an der Tuttlinger Straße - seit vielen Monaten Stillstand. Beide Areale sind günstig gelegen, haben eine gute Anbindung und bieten viel Fläche. Aber es passiert nichts.