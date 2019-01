Rottweil Premiere: Reichsstetthexa laden zu Nachtumzug

Zunft-Zeiten nicht immer rosig

Doch die Zeiten waren nicht immer so rosig. 2012 standen die Hexen fast vor dem Aus. Damals hängte Oberhex und Gründungsmitglied Ralf Kopf aus gesundheitlichen Gründen sein Häs an den Nagel, zwei Jahre später folgten weitere Vorstandsmitglieder. Wie es mit der Zunft weitergehen sollte, stand damals in den Sternen, und viele Hexen verließen die Zunft. Mit der Wahl von Holger Schneider zum Vorsitzenden und Sebastian Menrath zu seinem Stellvertreter wendete sich das Blatt. Seitdem geht es bei den Reichsstetthexa bergauf. "Dieser Umschwung war für uns sehr wichtig", betont die Schriftführerin.

Anfängliche Kritik ist kaum mehr Thema

Mit Umschwung meint sie auch das Bild der Reichstetthexa in der Rottweiler Bevölkerung. Nach der Gründung 2009 waren vor allem bei narrenzunftnahen Rottweilern die Emotionen ziemlich hochgekocht. In Leserbriefen, in Foren und an Stammtischen waren – wenngleich nicht ganz ernst gemeint – mittelalterliche Foltermethoden wie die Hexenverbrennung gefordert worden. Die anfängliche Kritik, die Hexen schadeten der Rottweiler Fasnets­tradition, sei mittlerweile kaum mehr Thema. Schließlich hatten die Hexen auch dazugelernt.

War zu Beginn von einer Teilnahme am sonntäglichen Kinderumzug die Rede, wurde die Idee nach Rücksprache mit der Narrenzunft recht schnell wieder verworfen. "Wir sind mittlerweile an einem Punkt, an dem wir drüber stehen können", kommentiert Schertl. In den vergangenen Jahren haben sich die Hexen aus Rottweil nämlich bei Umzügen im Umland einen Namen gemacht. Sie sind gern gesehene Gäste, und so können sie sich am Jubiläumsumzug auch auf 33 teilnehmende Zünfte freuen.

Jubiläumsumzug mit 33 Zünften und 900 Narren

"Wir rechnen mit etwa 900 Narren", betont Schertl. Während der Umzug damit gesichert ist, steht hinter der Zuschauerzahl noch ein großes Fragezeichen. "Wir können natürlich nicht abschätzen, wie viele kommen werden. Wir hoffen aber, dass es nicht nur eine Narrenveranstaltung werden wird." Wäre auch schade, denn die Reichsstetthexa haben sich für ihr Jubiläumsfest ziemlich ins Zeug gelegt. Zwei Jahre Planung liegen hinter dem Hexenvorstand und dem neu konstituierten Elferrat.

Am 19. Januar werden die meisten Hexen hinter der Theke, statt im Häs auf der Straße zu finden sein. "Das wird noch anstrengend. Aber wir sind ein tolles Team", sagt Schertl.

D’Stadt nab für Hexen kein Thema

Mit einem Gerücht möchte die Schriftführerin indes noch aufräumen: D’Stadt nab sei für die Hexen – auch für das Jubiläum – kein Thema gewesen. "Das ist das Reich der Narrenzuft. Wir haben mit der unteren Heerstraße bis zur Stadthalle unsere Wunschstrecke genehmigt bekommen." Und wenn alles gut läuft, darf sich Rottweil künftig alle zwei Jahre über einen Nachtumzug der Reichstetthexa freuen.