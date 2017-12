Rottweil Praktika zahlen sich für alle aus

In der zweiten Woche arbeitete Laura in einer Tageseinrichtung für Menschen mit Mehrfach- und Sinnesbehinderung. Ihre Hauptaufgabe bestand in der Beschäftigung der Bewohner. So wurden gemeinsam Brettspiele gespielt oder Laura half beim Essen. Laura zieht insgesamt ein positives Fazit ihres Praktikums, das sie durchaus bei der Festigung ihres Berufswunsches unterstützte: "Ich will zwar weiterhin Logopädin werden, aber die Praxiserfahrung war trotzdem interessant und wertvoll für mich."