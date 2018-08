Rottweil Präventionstheater "Püppchen" soll Problembewusstsein fördern

"Eine Essstörung ist eine schwerwiegende Erkrankung", erklärt Claudia Stahl, Mitarbeiterin der Präventionsabteilung des Gesundheitsamts. "Das gilt für Magersucht, aber auch für andere Formen von Essstörungen wie etwa Bulimie, also Ess-Brechsucht." Diese werde oft nicht so schnell erkannt, löse aber ebenfalls schwerwiegende gesundheitliche Schäden aus, von seelischen Folgen ganz abgesehen. "Das soziale Umfeld nimmt eine Essstörung oft erst sehr spät wahr. Die Betroffenen versuchen, ihr Essverhalten zu verbergen, weist Ingo Marot, Leiter der Gesundheitsförderung bei der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg, in diesem Zusammenhang auch auf den starken Anstieg der an einer Essstörung Erkrankten in den vergangenen Jahren. "Wir haben bei unseren Versicherten im Landkreis Rottweil einen Anstieg um 85 Prozent im Zeitraum von 2008 bis 2016 festgestellt."

Zuletzt zählte die AOK 203 Betroffene, davon 54 an Anorexie, also Magersucht Erkrankte. Besonders auffällig sei der starke Anstieg der Erkrankungen beim Übertritt von der Altersgruppe der unter 15-Jährigen zu den 15- bis 19-Jährigen. Vorsorgemaßnahmen müssten daher bereits in einem frühen Lebensalter einsetzen.

Aus diesem Grund haben die beiden Partner mit dem Präventionstheater "Püppchen" die fünften bis siebten Klassen an allen weiterführenden Schulen im Landkreis im Blick. Das Theaterstück haben die beiden Schauspielerinnen Monika Wieder und Sarah Gros vom Schauspielensemble Sakramo 3D selbst geschrieben. "Das Stück erzählt spannend und sensibel die Geschichte von zwei Mädchen, die ohne davon zu wissen, einen ähnlichen Weg gewählt haben, mit ihren Problemen umzugehen", erläutert Monika Wieder. Dennoch entwickeln sich die beiden Charaktere im Verlauf des Stücks in unterschiedliche Richtungen.