Rottweil Post hat Probleme mit Zustellung

Briefe und Pakete müssen werktäglich zugestellt werden

Der Sprecher betont: "Alle unsere Kräfte sind angehalten, in einem solchen Fall die Zustellung am nächsten Tag von der Stelle aus zu beginnen, an der sie am Tag zuvor die Zustellung unterbrochen haben. Dadurch soll ausgeschlossen werden, dass Kunden an zwei aufeinander folgenden Tagen keine Post erhalten."