Rottweil Positive Bilanz und Vorfreude auf 32. Jazzfest

Rottweil. Mehr als 8000 Besucher zählt der Jazzfest-Verein, eingeschlossen die für "Jazz in Town" verkauften gut 3000 Eintrittsbändel. Im Vergleich zum Vorjahr sind das zwar etwa 1000 Besucher weniger – allerdings hat man 2017 auch zwei Veranstaltungen mehr in der Alten Stallhalle aufgeboten. Entsprechend gut gelaunt ist Simon Busch, Vorsitzender des Jazzfest-Vereins. "Die Veranstaltungen waren gut ausgelastet", sagt er – und verweist auf den vergangenen Freitag. Die Partynacht mit "Pimpy Panda" und "Babylon Circus" bildet nämlich die große Ausnahme. Ausgerechnet da, wo man hätte ausgelassen feiern können, bleibt das Publikum fern. Die 350 Gäste, die da waren, genießen den Abend dafür um so mehr.

Die Zahlen sind das eine, das andere passiert hinter den Kulissen. Und da ist zu berichten: "Nix passiert!". Außer einer Spontan-Party mit Herbert Pixner und seinen Jungs, die nicht nur nichts gegen das kleine Helferfest hatten, sondern liebend gerne Musik beisteuerten. Ansonsten lief alles glatt. Keine Absagen, keine Unfälle, keine unvorhergesehenen Vorkommnisse. Selbst bei "Jazz in Town" hat alles reibungslos geklappt: In der Nacht zum 1. Mai sei lediglich ein Anruf bei der Polizei eingegangen – unbegründet, wie diese feststellte.

Ein Start mit ausverkauftem Haus und einer Kultband – hinter "Tower of Power" waren die Macher schon eine Weile her, für 2018 hat's mit dem Konzert geklappt – dann der zweite Abend mit einer legendären Bigband, ebenfalls hervorragend besucht, lässt beruhigt in das Festival starten. Dass es dann ganz besondere Momente gibt, etwa das Konzert von Herbert Pixners "Italo Connection", nimmt man gerne mit.