Rottweil Pop & Lyrics mit Andreas Malessa

Die FeG verspricht einen Genuss für Gaumen und Ohren. Die FeG-Musiker tragen Lieder von Andreas Malessa vor, der Autor selbst kommentiert seine Songs anekdotisch oder seelsorgerisch und er wird zudem vier Popsongs interpretieren.

Malessa ist Hörfunk- und Fernsehjournalist bei ARD-Sendern sowie Buchautor von Sachbüchern, Biografien und satirischen Kurzgeschichten. Seine Talkformate und Dokumentarfilme machten ihn als kompetenten und humorvollen Gesprächspartner bekannt. 2014 schrieb er das Musical "Amazing Grace". Der evangelische Theologe ist ein viel gefragter Fachreferent für kulturelle, sozialethische und kirchliche Themen. Er ist seit fast 40 Jahren verheiratet, hat zwei erwachsene Töchter und lebt in der Nähe von Stuttgart. Der Eintritt kostet im Vorverkauf acht Euro, an der Abendkasse neun Euro. Eine Kartenvorbestellung zum ermäßigten Preis ist bis zum 7. November möglich unter heinz-walter.ramoeller­@t-online.de oder sonntags am Büchertisch der FEG.