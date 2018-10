Rottweil Politik muss Hausaufgaben machen

Eine zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik könne nur erfolgreich sein, wenn auf den politischen Bühnen in Berlin und Brüssel noch mehr vom süddeutschen Geist des "schaffe, nit schwätze" rüberkomme, so wvib-Präsident Thomas Burger. Die Unternehmer bräuchten gerade abseits der Metropolen eine kraftvoll erweiterte Infrastruktur in den Bereichen Telekommunikation und Verkehr, ein großzügig finanziertes Bildungssystem und ein Arbeitsrecht, das nicht nur auf die Bedürfnisse von Großunternehmen zugeschnitten sei.

Seien diese Voraussetzungen erfüllt, dann habe der Staat aus Sicht der Unternehmen einen Großteil seiner wirtschaftspolitischen Hausaufgaben gemacht und damit gleichzeitig auch die Gründerlandschaft belebt. Die aktuellen technologischen Herausforderungen bei den Themen Wandel der Mobilität und Digitalisierung seien zwar ungewöhnlich groß, aber zu Panik bestehe aus Sicht der Unternehmer kein Grund.

"Wir sind nah am Weltmarkt dran", so die Einschätzung der Runde. Die seit längerem sprudelnden Steuerquellen erlaubten Schuldenrückführung und Entlastung etwa beim Solidaritätszuschlag. Die amerikanische Steuerreform bringe Druck in den Steuerwettbewerb. Als positiv wird bewertet: Der leergeschöpfte Arbeitsmarkt sei ein Angebot für alle, die sich werktätig integrieren wollten.