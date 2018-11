Rottweil Poetisch-dichte Sprache

Thomas Perle, seit Mitte September Stadtschreiber, wurde in Rumänien geboren mit ungarisch-deutschen Wurzeln und wuchs in Nürnberg dreisprachig auf. Er lebt seit zehn Jahren in Wien, wo er Theater-, Film- und Medienwissenschaft studierte. Einen Namen hat er sich bisher vor allem als Dramatiker gemacht. Doch auch seine Kurzprosa findet große Beachtung. 2013 erhielt er für "Wir gingen, weil alle gingen", der nun namensgebend für seinen ersten Erzählband ist, den exil-Literaturpreis. Der Band enthält Geschichten über Flucht, Ankommen und Heimweh, vom Dazwischen, zwischen den Zeilen, zwischen den Sprachen. Perles Prosa blickt in viele Schicksale. In poetisch verknappter, dichter Sprache erzählt der Autor von Anpassung und Brüchen, von Widerstand, Sehnsucht und Aufbruch. Der Eintritt ist frei.