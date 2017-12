Rottweil Plötzlich stehen 600 000 Euro im Feuer

K reis Rottweil. Die Konjunktur brummt, die Kapazitäten für Bauleistungen sind nahezu ausgereizt. Für Anbieter hervorragende Rahmenbedingungen: Man kann sich reichlich aussuchen, was ins eigene Auftrags-Portfolio passen könnte. Die Preise sind bei einer solchen Marktkonstellation ohnehin auf Höhenflug.

Da scheint es ins Bild zu passen, was der Gemeinde Deißlingen jetzt widerfahren ist. In einem großen Millionenvorhaben soll die Ortsmitte zu einem Zentrum für viele Gelegenheiten mit Einkaufen, Dienstleistungen, Wohnen und Arbeiten gestaltet werden. Doch nach einer mehrjährigen gründlichen Planungsphase sprühen gleich schon zum Einstieg ins bauliche Geschehen die Funken. Die für die Erschließung auserkorene Baufirma hat zu ihrem vor geraumer Zeit abgegebenen Angebot den Schwanz eingezogen. Gut 600 000 Euro – statt 2,51 sind nun die 3,14 Millionen Euro des zweitgünstigsten Bieters an der Reihe – stehen so für die Gemeinde im Feuer. Da hat nicht nur der Kämmerer kräftig zu schlucken. Das trifft selbst in Zeiten, in denen die Gewerbesteuer außergewöhnlich sprudelt, hart. Da fällt dem gesamten Gemeindeparlament die Kinnlade runter. Und es darf gerätselt und spekuliert werden, weshalb das im Rahmen einer Ausschreibung abgegebene Angebot urplötzlich nichts mehr wert sein soll.

Rainer Christ, der für die Villinger BIT Ingenieure AG die Deißlinger Projektentwicklung managt, hat auf Nachfrage vom Baubetrieb die Antwort bekommen, dass der Unternehmer "mit den Preisen nicht mehr klarkommt", wie er im Deißlinger Gemeinderat betont. Dies auch mit der Bemerkung garniert, dass das zurückgezogene Angebot sich im Rahmen der eigenen Kalkulation bewege. Mehr könne er dazu auch nicht sagen, erklärt der Ingenieur.