Rottweil Plastikwannen finden wenig Fans

Rottweil. Bei Stadtbummel in der Innenstadt bequem ein bisschen chillen – das war in diesem Jahr mit den Palettenmöbeln der Schülerfirma "Couch Factory" möglich geworden. Angesichts der positiven Resonanz hatte die CDU beantragt, die Stadt auch nach dieser temporären Lösung wieder zu möblieren. Die von der Verwaltung vorgeschlagenen MQ-Möbel aus Polyethylen werden vom österreichischen Hersteller als "Sitz-, Spiel- und Kommunikationsmöbel für Plätze, Spielzonen, Schwimmbäder oder Parks und bei Ausstellungen" beworben. Sie können auch mit Werbung bedruckt werden und sind wetterfest.

Im Fachausschuss war es bereits nicht unbedingt Liebe auf den ersten Blick, im Gemeinderat am Mittwochabend überwog dann endgültig die Skepsis. Die Entscheidung zur Anschaffung des Mobiliars – Stückpreis zwischen 1400 und 1800 Euro – wurde vertagt.

Heide Friederichs (FFR) hatte den Antrag gestellt, die Entscheidung in die Haushaltsberatung zu verlegen – so wie es die CDU bei Neuanschaffungen auch gerne praktiziert haben will. Fachbereichsleiter Herbert Walter erinnerte daran, dass die 12 500 Euro bereits im Haushaltsentwurf stehen.