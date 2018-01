Rottweil "Planspiele" sorgen für Unruhe bei Polizei

Schwarzwald-Baar-Kreis/Rottweil/Tuttlingen. Über 100 Beschuldigte wurden ermittelt, große Mengen an Marihuana, Kokain, Amphetamin sowie Ecstasy, darüber hinaus eine Geldsumme im fünfstelligen Bereich sowie illegale Waffen beschlagnahmt: Die Erfolgsbilanz der zehnköpfigen Ermittlungsgruppe Rauschgift (EGR), die bei der Villinger Polizei sitzt, kann sich sehen lassen. Umso verwunderlicher erscheinen die Informationen, die unserer Zeitung zugespielt wurden. Dort ist von "bemerkenswerten Vorgängen" die Rede, die sich seit dem Jahreswechsel bei der Kriminalpolizeidirektion Rottweil, dort ist die Gruppe organisatorisch angesiedelt, zugetragen haben sollen. Die Führungsriege habe bekannt gegeben, dass die Einheit trotz ihrer Erfolge um vier Stellen und somit um fast 50 Prozent reduziert werden soll.

Dabei sollten insbesondere die Beamten, welche von der Kriminalpolizei gestellt wurden, in die Staatsschutz-Abteilung wechseln – hier seien wohl noch Stellen offen. Ein Schritt, der für Stirnrunzeln im Präsidium sorgt, die Rede ist teilweise auch von "Frustration". Nicht nur, weil die Beamten einen intensiven Einblick in die Drogenszene gewonnen haben, sondern weil ihnen im Nachgang zu den Erfolgen noch eine "zeitintensive Bearbeitungszeit" bevor steht. Eine solche Reduzierung, so berichten Insider, wäre ein schwerer Schlag im Kampf gegen die Rauschgiftkriminalität.

Doch was ist dran an den Gerüchten, die derzeit für Unruhe bei der Polizei sorgen? "Eine Reduzierung findet momentan nicht statt", stellt Polizeisprecher Michael Aschenbrenner klar. Es habe sich, so erklärt Aschenbrenner in Rücksprache mit dem Polizeipräsidenten Gerhard Regele, lediglich um "Planspiele" gehandelt. Die Polizei sei immer dabei, Optimierungen zu suchen – auch, "um den Dienstbetrieb in den Revieren aufrecht zu erhalten." Denn neben fünf Kripo-Beamten sind für die Ermittlungsgruppe auch Kräfte von den Revieren abgezogen worden. Aschenbrenner: "Die Reviere dürfen wegen einer Ermittlungsgruppe natürlich nicht vernachlässigt werden." Es müsse garantiert sein, dass die Polizei verfügbar ist, wenn Bürger den Notruf wählen. "Das hat oberste Priorität."