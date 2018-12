Rottweil Plätzchen-Projekt schmeckt allen

Rottweil. "In der Weihnachtsbäckerei gibt’s so manche Leckerei" – wie im bekannten Kinderlied besungen, war die Freude der Kinder riesig, als der große Plätzchenbacktag im Advent für die Erstklässler der Konrad-Witz-Schule vor der Türe stand. An diesem Tag durften die Kinder zusammen mit den Schülern der achten Klassen viele bunte Plätzchen backen.