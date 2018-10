Rottweil Pflegebedarf schnellt in die Höhe: Doch wo die Kräfte hernehmen?

Heute schon ist die Lage bei der Pflege prekär: Die Zahl der Beschäftigten kann mit dem wachsenden Bedarf nicht Schritt halten. Die Belastung steigt; viele, die in einem Pflegeberuf arbeiten, geben auf. So zeigen sich die Szenarien die auch bei einer Veranstaltung der Senioren-Union mit Stefan Teufel, dem gesundheitspolitischen Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, in der "Hochbrücke" in Rottweil beschrieben wurden.

Pflege in Familienhand nimmt deutlich ab

"Wir müssen neue Wege gehen", betont Teufel, der das grün geführte Sozialministerium oftmals in einer Bremserfunktion sieht. Dass die Hälfte der Pflege heute in der Familie geschehe, könne nicht beibehalten werden. Es sei viel mehr mit einem Verhältnis von 20 zu 80 zu rechnen. "Darauf müssen wir reagieren." Die CDU fordere, die Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission zügig umzusetzen. Die Rahmenbedingungen müssten stimmen, damit das Berufsbild insbesondere für junge Menschen attraktiv zeige. Mittelfristig müsse die Pflegeversicherung eines Tages ohnehin auf eine Vollversicherung umgestellt werden.