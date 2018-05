In aller Frühe machten sich die Männer vom Vaihingerhof am Pfingstmontag auf den Weg in den Wald, um frische Buchen für den Pfingstbären zu schneiden. Nachdem der Bär aufwendig bestückt war, machten sich die Treiber in Frack, Zylinder und "Goasel" auf den Weg durch das Dorf, von Haus zu Haus. Mit dem Spruch "Alle, Bär, brumme da, jetzt ist der Sommer da. Jetzt ist die höchste Zeit, wo man die Bären treibt. Alle, Bär tanz!" wurde der Bär zum Tanzen aufgefordert. Mit diesem Brauch, den die Vaihingerhofer seit langer Zeit aufrecht erhalten, wird der ersehnte Sommer eingeläutet und die Sonne zeigte sich von ihrer besten Seite. Foto: Baasner