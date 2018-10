Rottweil Pfarrer kehrt nach Uganda zurück

Rottweil. Pfarrer Silvanus Barikurungi aus Uganda, der in der Seelsorgeeinheit 4 in Rottweil als Urlaubsvertretung zu Gast gewesen ist, wurde am Sonntag im Rahmen des Gottesdienstes im Heilig-Kreuz-Münster verabschiedet. Als Aushilfe für Gottesdienste und Kasualien lebte er zwei Monate und acht Tage in Rottweil. Zugleich war dies sein Urlaub, der aber mit Arbeit gut gefüllt gewesen ist.