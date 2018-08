Rottweil Perdonanza besonders feierlich

Eine kleine Delegation aus Rottweil nahm an der Perdonanza teil. Beim Corteo (ein Umzug) gingen Ludwig Kohler, Vorsitzender von "Amici di L’Aquila" und seine Frau Angela, Maria Silvia Reversi, Vorsitzende von "Amici di Rottweil", Stadtbotschafterin Heide Friederichs, Dolmetscherin Ursula Aichholzer und Walter Capezzali – der ehemalige Direktor des Landesarchivs, der die Ausstellung über Adamo di Rottweil kürzlich in Rottweil präsentierte – mit.

Die Rottweiler Besucher waren von Neuem beeindruckt von den Fortschritten des Wiederaufbaus der Stadt L’Aquila. Nach neun Jahren war die Basilika Santa Maria di Collemaggio nach ihrer Restaurierung zum Fest der Perdonanza wiedereröffnet worden. Für die L’Aquilani war der Zugang zu ihrer Basilika ein bewegender Moment, da diese Kirche substanziell zur Perdonanza gehört. Gehen doch die Gläubigen nach der Messe durch die Heilige Pforte in die Kirche hinein, was in den Jahren nach dem Erdbeben nicht möglich war.

Im historischen Zentrum ist weiteres Leben eingekehrt, gekennzeichnet durch neue Geschäfte und Lokale sowie sanierte Palazzi. Auch die Chiesa "Anime Sante", bekannt aus Fernsehübertragungen durch den Einsturz ihrer Kuppel, ist fertig restauriert. L’Aquila rinasce – die stolze Abruzzenstadt ist auf gutem Wege in ihrer alten Pracht wiederzuerstehen.