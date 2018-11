Rottweil Partner sind vielfältig betroffen

So wurden im Jahr 2017 bereits 64 Partner von Menschen mit einem missbräuchlichen oder abhängigen Konsumverhalten beraten. Die Nachfrage nach Paarberatung ist immens angestiegen. "Die Einbeziehung der Partner in die Behandlung ist für die Betroffenen ein wichtiger Schritt zu einer erfolgreichen Therapie", so Suchttherapeut Dieter Brodowski. Seine Weiterbildung zum Paartherapeut wurde vom Lions Club ermöglicht und dient der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Angebote für Angehörige.

Die Etablierung von Paarberatung im Kontext einer Suchtthematik sowie Vorträge und Paarseminare sollen eine nachhaltige Ergänzung der bereits bestehenden Möglichkeiten bieten. "Viele Studien belegen mittlerweile, dass ein stabiles soziales Umfeld einen wesentlichen Faktor für eine langfristig erfolgreiche Behandlung der Abhängigkeit darstellt", so Anja Klingelhöfer, Leiterin der Fachstelle Sucht. Die Kontinuität der Unterstützung ist auch ein wichtiges Kriterium für das Engagement des Lions Clubs. "Uns ist es wichtig, dass wir Projekte in der Region unterstützen", macht Hans-Jörg Bley vom Lions Club deutlich. "Angehörige sind auf vielfältige Weise von der Sucht des Partners betroffen und ich muss wissen, wo ich als Angehöriger Hilfe und Unterstützung finden kann", ergänzt Emmy Fuchs, Präsidentin des Lions Clubs Donau-Neckar. Einig ist man sich, dass die wertvolle Arbeit fortgesetzt und das Angebot bekannter werden muss. Deshalb werde man sich auch für die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der Fachstelle Sucht einsetzen. Weitere Infos und Termine bei der Fachstelle Sucht Rottweil, Schramberger Straße 23, Telefon 0741/8 08 20, fs-rottweil@bw-lv.de.