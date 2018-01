Rottweil Parkthema lässt den Rat einfach nicht los

In der vergangenen Woche hat die Stadtverwaltung einen Rückzieher gemacht und das in der Öffentlichkeit umstrittene Projekt zurückgezogen. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Jetzt soll mit den Überlegungen noch einmal von vorne begonnen werden. In der Zwischenzeit, so der Hinweis Härings, solle der Schotterplatz in der Bahnhofstraße baulich strukturiert werden.

Seine Beobachtung am Samstag: Dass dort etwas wild geparkt werde, so dass ein stattlicher Bereich gar nicht mehr von den Autofahrern genutzt werden konnte. Ein Teil der Fläche blieb leer. Zwei, drei Holzbalken würden’s schon tun, so Härings pragmatischer Vorschlag.

Lothar Huber, nicht nur Fachbereichsleiter Bauen und Stadtentwicklung bei der Stadtverwaltung, sondern auch ein offensichtlich interessierter Leser unserer Zeitung, meinte den Braten gerochen zu haben. Möglicherweise, so sein launisch zu verstehende Beitrag in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend sinngemäß, wollten Leserbriefschreiber den Beweis führen, dass man in Rottweil gar keine weiteren Parkplätze bräuchte. Wenn es denn so wäre: welch raffinierte Finte.