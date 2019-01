Rottweil Parkhotel: Weinstube ist bei Gästen beliebt

Das Parkhotel mit seiner urigen Holzstube gehörte früher gastronomisch zu den guten Adressen in Rottweil. Werner Grathwol hatte den Betrieb 1971 aufgebaut und viel Geld in das Restaurant und den Hotelbetrieb gesteckt. Aus dem ehemaligen Café Schmid machte er eine urige Weinstube, in den oberen Stockwerken richtete er Hotelzimmer ein.

"Alle wollen dort reinsitzen"

Nachdem der Eigentümer im Jahr 2000 altershalber das Gebäude verkaufte, hatte es keiner der Nachfolger geschafft, an Grathwohls gastronomische Spuren anzuknüpfen. Nachdem das Restaurant die vergangenen Jahre geschlossen blieb, lief der Hotelbetrieb zwar weiter – allerdings durchwachsen von schlechten Kritiken auf den einschlägigen Bewertungsplattformen im Internet. Dann wurde das Gebäude im Herbst vergangenen Jahres verkauft, die Hotelzimmer modernisiert. Die urige Weinstube indes ist noch ganz die Alte. "Alle wollen dort reinsitzen", sagt Mirabela Zocche und lacht. Damit meint sie auch ihren Mann Giancarlo, der für die Küche zuständig ist. Dabei verfügt das Restaurant auch über einen klassisch möblierten Raum. Doch der sei lange nicht so beliebt.