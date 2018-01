Rottweil Parkhaus bei der Villa: Pläne zurückgestellt

Broß führte aus, man sollte nicht im Rahmen der Haushaltsberatung entscheiden, sondern einen extra Tagesordnungspunkt aufrufen. Nach der Fasnet, so Broß, wolle man das Thema erneut zur Sprache bringen. Es wäre der dritte Anlauf innerhalb von Monaten. Bereits im Dezember war das Thema von der Tagesordnung genommen worden (wir berichteten mehrfach). Broß skizzierte in der Sitzung bereits erste Lösungsansätze. Man wolle die Ausgangsvariante wieder ins Auge fassen. Er sprach von einer zweigeschossigen Lösung auf dem Grundstück der Bahnhofstraße. Zugleich rückt die Groß’sche Wiese wieder in den Fokus. Broß sagte: "Wir brauchen die Groß’sche Wiese." Der Antrag der CDU-Fraktion, über den wir bereits am Dienstagabend online auf www.schwabo.de und in unserer Mittwochsausgabe bereits, zielt in die gleiche Richtung. Stadtrat Jörg Stauss (Freie Wähler) forderte, vor einer Entscheidung eine Bürger-Informationsveranstaltung zu organisieren.

GHV-Vorsitzender Detlev Maier sagte am Rande der Gemeinderatssitzung gegenüber unserer Zeitung, er sei weder überrascht, noch enttäuscht über die Absetzung des Tagesordnungspunktes. "So ein Thema muss sich entwickeln." Gut wäre, wenn es am Ende an die 70 neue Plätze an der Villa Duttenhofer und 100 neue auf der Groß’schen Wiese gäbe.

Unsere Zeitung hat über das Thema in den vergangenen Wochen mehrfach exklusiv berichtet und in einer Umfrage dargelegt, dass der Standort Villa Duttenhofer für ein großes, mehrgeschossiges Parkhaus in der Bevölkerung kritisch gesehen wird.