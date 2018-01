Kreis Rottweil. Der frühere CDU-Landtagsabgeordnete Josef Rebhan hat am Abend eine hohe päpstliche Auszeichnung erhalten. Papst Franziskus hat Rebhan in Anerkennung der großen Dienste um die Diözese, und damit für die Kirche insgesamt, in den Rang des Ritters vom Orden des heiligen Papst Sylvesters erhoben. Urkunden sowie Ordensabzeichen sind im Rahmen einer Feierstunde im Bischofshaus von Gebhard Fürst in Rottenburg überreicht worden. Rebhan, der dieses Jahr 81 Jahre alt wird, äußerte, er seit total überrascht gewesen. Sein Leben lang sei er gläubiger und praktizierender Katholik gewesen. Daher sein Wirken nicht nur in weltlichen Ämtern, sondern gerade und zuerst in kirchlichen Laienorganisationen. Unter anderem wurde er in das Zentralkomitee der Deutschen Katholiken gewählt. Während seiner Zeit als CDU-Abgeordneter in Stuttgart war er erster Ansprechpartner für die Diözese. Rebhan hat zusammen mit Heiner Geißler, Franz Sauter und Erwin Teufel den Kreisverband der Jungen Union in Rottweil gegründet.