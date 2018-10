Rottweil Paare heiraten immer später

Rottweil - 2017 haben sich in Baden- Württemberg 54.591 Paare das Jawort gegeben. Damit ist die Zahl der Eheschließungen im vierten Jahr in Folge angestiegen - so hoch war sie seit dem Jahr 2000 nicht mehr. Die Männer waren bei der Eheschließung im Schnitt 33,6 Jahre und die Frauen 31,2 Jahre alt. Lediglich bei 27 Eheschließungen waren Mann und Frau jünger als 20 Jahre.