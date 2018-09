Rottweil Orts-Grüne wollen Radweg retten

Der Blick auf die Radkarte zeige: Der Jungbrunnen-Radweg sei nicht nur Teil des Radparadieses der Landkreise Rottweil und Schwarzwald-Baar, er gehöre auch zum Projekt RadNETZ, betonen die Orts-Grünen in einer Mitteilung an die Presse. Mit diesem wolle das Land ein flächendeckendes, durchgängiges Netz alltagstauglicher Fahrradverbindungen schaffen. "Alltagstauglich" meine, diese Routen auch für Pendler schnell befahrbar zu machen – selbst im Winter. Die Priorität liege auf einer sicheren Wegführung. Um diese Ziele zu erreichen, würden für die RadNETZ-Routen hohe Qualitätsstandards – unterschieden nach Start- und Zielstandard – gelten, erläutert der Ortsverband.

Nach Ansicht der Rottweiler Grünen möge die wassergebundene Oberfläche des sanierten Jungbrunnenwegs ökologisch gut gemeint sein, doch sie verfehle die Anforderungen von RadNETZ. Daher verlangt die Gemeinderatsfraktion der Grünen in einem Antrag, dass die Stadt für den Jungbrunnenweg die Qualitätsstandards von RadNETZ übernimmt und diese, so rasch es gehe, umsetzt.

In der Begründung streicht die Ökopartei die Bedeutung des Jungbrunnen-Radwegs heraus: "Er ist für Radlerinnen und Radler ein wichtiges Angebot, um die Freizeit in besonders reizvoller Landschaft und die Einkehr im Naturfreundehaus zu genießen." Aber es gehe um mehr: "Zugleich ist er auch eine wesentliche Radverbindung von Feckenhausen, Neukirch oder Zepfenhan in die Stadt und daher auch für Berufspendler besonders interessant. Diese Route, die man gern auch mal ›mit Speed‹ fährt, sollte also besonders viel Sicherheit bieten, zumal sie an vielen Stellen abschüssig ist."