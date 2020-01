Rottweil Opfer nach Messer-Attacke notoperiert

Rottweil - Die 50-jährige Frau, die am Donnerstagmorgen im Rottweiler Jobcenter mit einem Messer attackiert und schwer verletzt wurde, ist noch am selben Tag notoperiert worden. Dies gaben die Staatsanwaltschaft Rottweil und das Polizeipräsidium Konstanz in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt.