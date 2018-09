Rottweil Oel-Heimburger startet in nächste Generation

Die Tankstellen-Einkaufsmärkte sind zum Ersatz der Tante-Emma-Läden geworden. Für viele Tankstellenbesitzer wiederum sind sie ein einträgliches Zusatzgeschäft. Sie tragen zu etwa einem Drittel zum Gesamtumsatz bei, davon wiederum entfällt die Hälfte auf Tabakwaren.

Das Rad dreht sich weiter, auch in der Mineralölbranche. Artur Heimburger, Ditterts Schwiegervater, wird in einer Firmen-Broschüre zitiert: "Früher habe ich die Ölfässle auf die Schwäbische Alb gefahren." Deinhard Dittert ist mit den Worten abgedruckt: "Heute unterstützen wir unsere Partner in allen Belangen rund um das moderne Tankstellengeschäft."

Damit ist am besten die Entwicklung des Unternehmens umschrieben, dessen Anfänge bis ins Jahr 1906 zurückgehen. Damals, so ist der Firmenchronik zu entnehmen, vertrieben Berta und Josef Heimburger in Horgen bei Rottweil neben Kolonialwaren auch Seifen, Fußbodenöl, Schmierfette und Öle für die Landwirtschaft.

Heute beliefert Oel-Heimburger ein Tankstellennetz von mehr als 100 Stationen in sieben Bundesländern mit Schwerpunkten in Baden-Württemberg und Sachsen. Dittert sieht seine Aufgabe neben der Belieferung von Kraftstoffen darin, die Partner zu betreuen und beraten. Das Geschäft ist knifflig, neue Vorschriften und Gesetze machten es den Tankstelleninhabern nicht leicht, so Dittert. Hier bietet er seine Expertise und Unterstützung an.

Ein Angebot hat er auch dem Nachbarn in Göllsdorf unterbreitet. Dort unterhielt die Firma Oel-Heimburger bis zuletzt ein Tanklager. Nachdem er erfahren habe, dass das benachbarte Unternehmen sich wegen Platzmangels mit Abwanderungsgedanken befasste, bot er das Grundstück an, berichtet Dittert.

Mit dem Ende des Tanklagers geht auch ein Stück Heimburger-Geschichte zu Ende. In den 50- und 60er-Jahren wurde in Göllsdorf Heizöl in großen Mengen umgeschlagen. Die Zeiten sind vorbei. Neue brechen an.

Was Tankstellen und den Handel mit Kraftstoffen anbelangt, so ist der 66-Jährige sicher, dass Tankstellen noch eine Zeit lang gebraucht werden. "E-Mobilität ist ein interessanter Hype, aber eben nur ein Hype", so Dittert. Sollten die Fahrzeuge einmal rein elektronisch betrieben würden, sei die doppelte Strommenge im Vergleich zu heute notwendig. Dittert setzt daher auf wasserstoffbasierte Kraftstoffe, mit denen Autos in Zukunft betriebe würden. Dafür wäre dieselbe Infrastruktur wie heute notwendig.