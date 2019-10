Rottweil Öffentlicher Nahverkehr: Mit einem Ticket durchs Land?

SPD-Kreisrat Berthold Kammerer weist darauf hin, dass "unser ÖPNV-Angebot landesweit am teuersten ist". Das müsse günstiger werden. AfD-Kreisrat Reimond Hoffmann hinterfragt, ob es das Ziel sein müsse, noch mehr Menschen in den öffentlichen Personennahverkehr zu bringen oder ob es nicht sinnvoller sei, das Angebot für jene, die ihn bereits nutzten, besser zu machen. Hubert Nowack von den Grünen freut sich einfach, dass es nun soweit kommt.

Landrat Wolf-Rüdiger Michel unterstreicht, es sei notwendig, aus dem Klein-Klein herauszukommen. Er denkt auch an die finanzielle Unterstützung durch das Land. Je größer der Tarif-Verbund, desto höher vermutlich die Förderung aus Stuttgart. Der Landrat macht auch deutlich, dass ein größerer Verbund auf der einen Seite mehr Vorteile für die Fahrgäste bringen, auf der anderen Seite aber auch mehr Geld kosten werde. Michel plädiert dafür, die so genannte Wabenstruktur nach außen und innerhalb der Verbünde deutlich zu hinterfragen.

Gutachten zum neuen 3er-Tarif wird noch in diesem Jahr vorgestellt

Der Landkreis Rottweil unterhält zusammen mit den Nachbarkreisen Schwarzwald-Baar und Tuttlingen eine regionale Tarifkooperation, den 3er-Tarif. Darin sind Übergangstarife für den kreisüberschreitenden Verkehr geregelt. Das ist alles an Gemeinsamkeit. Die jeweiligen Verbünde unterscheiden sich hinsichtlich der Tarifzonenstruktur und bei den Ticketkosten.

Das Planungsbüro SMA und Partner AG aus Zürich ist mit der Erstellung eines Gutachtens zur Weiterentwicklung des 3er-Tarifs betraut. Wesentlicher Bestandteil, so die Verwaltung, ist die Abschätzung des Finanzierungsrahmens. Also was eine größere Einheit die Landkreise jeweils kosten werde.

Der nächste Schritt ist ein Workshop aller drei Landkreise am 9. November im Landratsamt in Villingen-Schwenningen. Dort sollen verschiedene Tarifmodelle vorgestellt und diskutiert werden. Die Fraktionen sollen je ihrer Größe Vertreter entsenden. Insgesamt elf Räte sind vorgesehen. Sie bilden dann den neuen Arbeitskreis ÖPNV.

Die Gedanken gehen schon weiter. Kreisrat Hoffmann rät dazu, den Nachbarkreis Zollernalb in den Blick zu nehmen. Landrat Michel nimmt den Hinweis zum Anlass, an das am Kreistag von Rottweil gescheiterte Unterfangen einer Regiobus-Linie zwischen Rottweil und Balingen zu erinnern. Sollte aus den Fraktionen ein entsprechendes Signal kommen, würde er das Thema wieder aufgreifen. CDU-Kreisrat Stefan Hammer mahnt, es gebe auch andere Gemeinden im Landkreis, die eine engere ÖPNV-Verbindung zum Zollernalbkreis wünschten.